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  3. Van’da bir yandan bahar bir yandan kış yaşanıyor

Van’da bir yandan bahar bir yandan kış yaşanıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte Van'da baharın müjdecisi ters laleler açarken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

Van’da bir yandan bahar bir yandan kış yaşanıyor

Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının son haftasında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van'ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor.

Gevaş ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor. Vatandaşlar ise kar ve açan çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekmeyi ihmal etmiyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Van’da bir yandan bahar bir yandan kış yaşanıyor

Van’da bir yandan bahar bir yandan kış yaşanıyor

Van’da bir yandan bahar bir yandan kış yaşanıyor

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