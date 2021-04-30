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Van'da çiftçiye tohum desteği! Nohut ve mısır tohumu dağıtılıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki çiftçiye nohut ve mısır tohumu dağıtımına başladı.

Van'da çiftçiye tohum desteği! Nohut ve mısır tohumu dağıtılıyor

Çiftçiye olan desteklerini arttırarak sürdüren İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde bin dekarlık mısır, 500 dekarlık nohut tohumu dağıtımına başladı. Çiftçinin tarımsal anlamda desteklenmesinin önemli olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, çiftçiye olan desteklerinin süreceğini ifade etti.

Kırsal kalkınmada her zaman çiftçinin yanı başında olduklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ise ürün çeşitliliğini arttırarak, çiftçiye destek olma amacını taşıdıkları ve bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de arttırılarak sürdürüleceğini belirttiler.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Van'da çiftçiye tohum desteği! Nohut ve mısır tohumu dağıtılıyor

Van'da çiftçiye tohum desteği! Nohut ve mısır tohumu dağıtılıyor

Van'da çiftçiye tohum desteği! Nohut ve mısır tohumu dağıtılıyor

Van'da çiftçiye tohum desteği! Nohut ve mısır tohumu dağıtılıyor

Van'da çiftçiye tohum desteği! Nohut ve mısır tohumu dağıtılıyor

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