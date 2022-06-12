Van'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

"Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla."

YUNANİSTAN İLE ADALAR GERİLİMİ

"Efes 2022 tatbikatındaydık birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik. Onlar da anlamış olacak ki hemen bir toplantı yaptılar. Bir momentum açıkladılar. Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. Dışişlerinden arkadaşlar bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı dediler. Yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz söyleyeceğimizi söyledik."

"Gençlerde üye sayımız 12 milyona yaklaştı, kadın kollarında da 3 buçuk 4 milyon üye sayımız var. Erkan Bey 5, 5 buçuk diyor. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim üye sayımıza ulaşamazlar. AK Partili üye kardeşlerimize söylüyorum, her birini birer üye sayısı yapsanız 23 milyon oluyor. Bazıları merak ediyor Bay Kemal. Seçim tarihini açıkla diyor. Erken seçim olmayacak Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla. Şuan 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış durumda. Biz yolumuza Bahçeli ile Cumhur İttifakı ile yürüyoruz."



"Van ile birlikte gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Adanada yapmış olduğumuz gençlik şöleninde coşku bambaşkaydı. 100 bini aşkın genç bir araya gelmişti. Tabi biliyorsunuz fetih şölenini İstanbul'da yaptık. 560 bin kişi Atatürk Havalimanında toplandı. Muhalefet Maltepede bir araya geldi 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz. Sizlerin gayretleri ile 2023 yeni bir kırılma olacak."

"Yunanistan Türkiye aleyhinde açıklama yapmama kararı almış , yemezler Miçotakis. Bu Batı'nın her şeyi yalan. Üsler hakkında 'Ruslara karşı diyorlar' bunların her şeyi yalan."

"Gençler için çalışan bir parti olarak bundan sonra her fırsatta sizlerle bir araya geleceğiz çünkü biz gençlere salt seçmen olarak bakmıyoruz. Seçme ve seçilme yaşı 30'du. Önce 25'e sonra 18' biz indirdik. Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim zamanı hatırlamadık. Siyasete adımını gençlik kollarında atmış bir kardeşinizim ben. Altılı masada kimsenin böyle bir geçmişi yok."