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Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yolda kar temizleme çalışması yaparken, yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı

Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yolda kar temizleme çalışması yaparken, yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve belediye yetkileri ile Bahçesaray'da yapılan çalışmaları incelemek üzere ilçeye gitti.

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı

"TEHLİKE OLMASI HALİNDE YOLLAR ULAŞIMA KAPATILACAK"

4-5 Şubat 2020 tarihlerinde 42 kişinin ölümüne neden olan iki çığ sonrası gündeme gelen tünel ile ilgili bilgi veren Vali Bilmez, bir projenin yapıldığını ifade ederek, "Kar tünelleri mi yapılsın, Yukarı Narlıca'dan merkezde bir tünel mi yapılsın. Yoksa Gevaş üzerinden bir tünel ve yeni bir yol yapılması çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmalar bitince inşallah ihale süreci başlayacaktır. Karayolları Bölge Müdürlüğünün analizlerinde tehlike olması halinde yollar ulaşıma kapatılacak. Bazen tamamen bazen de günün belirli saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğünden talep gelmesi halinde Çatak ve Bahçesaray ilçe kaymakamlıkları tarafından fiili olarak tamamıyla kapatılacak. " dedi.

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