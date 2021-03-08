Van'da korkutan deprem: 3,6 ile sallandı!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Tuşba ilçesinin Akçift Mahalesi olan sarsıntının 8,6 km derinlikte, saat 10.00'da yaşandığı belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 8, 2021
AKCIFT-(VAN) https://t.co/rkYMyYpOJO
08.03.2021, 10:00:46 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 8.6 km#Kandilli