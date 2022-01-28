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  3. Vanda otobüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

Vanda otobüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

Van'da buzlanma sebebiyle yolcu otobüsü şoförü, direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Akıl almaz kazada 9 kişi yaralanırken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vanda otobüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

Akıl almaz kaza, sabah saatlerinde Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yoldaki buzlanma sebebiyle Mersin'den Van'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Vanda otobüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

 9 KİŞİ YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR 

Kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Vanda otobüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

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