Vanda otobüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
Van'da buzlanma sebebiyle yolcu otobüsü şoförü, direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Akıl almaz kazada 9 kişi yaralanırken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Akıl almaz kaza, sabah saatlerinde Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yoldaki buzlanma sebebiyle Mersin'den Van'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
9 KİŞİ YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.