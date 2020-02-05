Van'da çığ düştü: 23 ölü, 53 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiyeci ve 9 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çığ altından çıkarılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar hastaneye kaldırıldı.Arama kurtarma çalışmalarında 30'dan fazla kişi sağ kurtarılırken; 26 cansız bedene ulaşıldı. Olayla 53 kişi de yaralandı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

AFAD RESMİ TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmak için arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerimizin bulunduğu bölgeye ikinci bir çığ düşmüştür. Bölgedeki diğer ekiplerimiz ivedilikle olay yerine sevk edildi" denildi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA: 26 KİŞİ ÖLDÜ

AFAD, Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci kez düşen çığ hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştü. Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02’de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.

Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi’nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı.

Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, 4 Şubat 2020 17.45’te çığ düşmüştü. AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8’i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı.

Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sularında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Çığ felaketinin yaşandığı bölgeden kötü haberler gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağlantı yaptığı canlı yayında 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Soylu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

"Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevkettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının malesef 8 olduğunu üzülerek duyuruyoruz."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildi." açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle bir açıklama yapmıştı:

"Bize ilk gelen bilgi o yönde. Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Yoğun kar ve tipi etkili. Minibüs'teki kişilerle ilgili bilgimiz yok. 10-15 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Karayolu iş makinesini kullanan arkadaşa ulaştık. Hafif sıyrıklarla kurtuldu. Durağan çığ geldiğini ve minibüsü sürüklediğini söyledi. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz orada. İş makinaları ve köpekli ekiplerimiz sevk edildi. Henüz minibüse ulaşamadık. Olay zirveye yakın ve bölge yağışlı. Yaklaşık 200 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine çıkmaya çalışan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. O bölge çığ düşmesine müsait, yeni çığlar olabilir ve yağış devam ediyor. Vatandaşlarımızın buraya gelmemelerini rica ediyoruz."