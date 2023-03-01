Vani Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vani Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vani Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vani Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vani Da Silva 27 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ivanilson Loforte Tique Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vani Da Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Vani Da Silva'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vani Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vani Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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4 Eylül 2020 yılında Oldham Athletic

14 Aralık 2020 yılında Curzon Ashton

10 Ocak 2021 yılında Oldham Athletic

Vani Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vani Da Silva şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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