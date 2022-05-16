Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne operasyon! Birçok mühimmat ele geçirildi

İç İşleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında 15 Mayıs 2022 tarihinde iç güvenlik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda mağara içinde terör örgütüne ait olan birçok mühimmat ve gıda yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi. Tespit edilen mağara içerisinde; 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 90 adet mutfak tüpü, 1 adet el telsizi, 180 metre kablo, 6 adet akü, 3 adet jeneratör, 22 adet pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler emniyetli bir şekilde imha edilirken, terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.