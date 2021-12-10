İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'da etkisini gösteren fırtına dolayısıyla iptal edilen vapur seferlerine yer verildi. Bu kapsamda Vapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 Cuma sorularının yanıtı merak edildi.. İşte detaylar...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 10 ARALIK 2021 CUMA

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? 10 ARALIK 2021 CUMA

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin açıklaması şu şekilde:

"Değerli yolcularımız

Hava muhalefeti nedeniyle aşağıda belirtilen seferlerimiz yapılamamaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy - Beşiktaş

Karaköy - Kadıköy

Kabataş - Adalar

Bostancı - Adalar ring"