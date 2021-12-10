Büyük skandal! Camiyi öyle bir şey için kullanmışlar ki...Millî Enerjide Güçlü Türkiye! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni petrol keşfini duyurduVapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 CumaSon dakika | İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava koşulu engeliKocaelispor 2 - 0 Erzurumspor | MAÇ SONUCUAltay 1 - 2 Hatayspor | MAÇ SONUCUAçık Tohumlular ne demek, TDK'ya göre Açık Tohumlular kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gençlerbirliği 1 - 0 Denizlispor | MAÇ SONUCUKılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki fındık gafı sosyal medyada gündem olduCHP'li belediye bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı! Zor durumda kalan mahalleli isyan etti
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Vapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 Cuma

Vapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 Cuma

İstanbul Şehir Hatları AŞ. olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bu kapsamda Vapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 Cuma sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Vapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 Cuma

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'da etkisini gösteren fırtına dolayısıyla iptal edilen vapur seferlerine yer verildi. Bu kapsamda Vapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 Cuma sorularının yanıtı merak edildi.. İşte detaylar...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 10 ARALIK 2021 CUMA

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? 10 ARALIK 2021 CUMA

İstanbul Şehir Hatları AŞ.'nin açıklaması şu şekilde:

"Değerli yolcularımız

Hava muhalefeti nedeniyle aşağıda belirtilen seferlerimiz yapılamamaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy - Beşiktaş

Karaköy - Kadıköy

Kabataş - Adalar

Bostancı - Adalar ring"

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT