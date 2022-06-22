Varlığı ayakları yerden kesiyor! Ağrılı ve acılı varis rahatsızlığına evde uygulayabileceğiniz yöntemler
Varlığı ayakları yerden kesiyor! Ağrılı ve acılı varis rahatsızlığına evde uygulayabileceğiniz yöntemler
Daha çok damarlardaki kapakçıklar zayıfladığında ortaya çıkan varisler, bacaklarda şiddetli ağrıya, şişliğe, kramplara ve kaşıntıya neden olabiliyor. Ameliyatla damarların yakılarak tedavi edildiği varisler için evde uygulanabilecek yöntemler de var. işte varisin olumsuz etkilerini azaltacak o yöntemler...