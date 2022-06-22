Varlığı ayakları yerden kesiyor! Ağrılı ve acılı varis rahatsızlığına evde uygulayabileceğiniz yöntemler Daha çok damarlardaki kapakçıklar zayıfladığında ortaya çıkan varisler, bacaklarda şiddetli ağrıya, şişliğe, kramplara ve kaşıntıya neden olabiliyor. Ameliyatla damarların yakılarak tedavi edildiği varisler için evde uygulanabilecek yöntemler de var. işte varisin olumsuz etkilerini azaltacak o yöntemler...

1 10 EGZERSİZ Düzenli olarak yapılacak egzersiz, bacaklarda kan akışını sağlayarak kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur ve varisten dolayı damarlarda biriken kanın ileriye itilmesini sağlar. Düzenli yürümenin yanında yüzme, yoga yapma da varis etkilerini azaltmaya yardımcı olur.