Yurt dışında bulunan para, döviz, gayrimenkul ve sermaye piyasası araçlarının vergi incelenmesine tabii olmadan Türkiye'de değerlendirilmesine olanak sağlayan ve yararlananlara ciddi avantajlar sağlayan Varlık Barışı uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararın ardından merak konusu oldu. Peki Varlık barışı nedir, neleri kapsıyor? Varlık barışı uzatıldı mı 2021? İşte tüm detaylar...

VARLIK BARIŞI NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?

Varlık Barışı uygulaması yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmesine olanak sağlamaktadır.

Varlık Barışının kapsamı:

- Para

- Altın

- Döviz

- Menkul kıymet

- Sermaye piyasası araçları

VARLIK BARIŞI UZATILDI MI 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre Varlık Barışı, 30 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren 6 ay süreyle uzatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şöyle denildi:

" 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 93'üncü maddesinin, birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alana sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur maddenin sekizinci fıkrası gereğince karar verilmiştir"

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin sürede de 6 ay uzatmaya gidildi. Bu varlıkların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydı için de 6 ay daha süre tanındı.

Kaynak: AA