Varol Yaşaroğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VAROL YAŞAROĞLU KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.Mart.1968

Varol Yaşaroğlu kaç yaşında : 51

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Karikatürist

Varol Yaşaroğlu doğum yeri : İzmir

VAROL YAŞAROĞLU BİYOGRAFİSİ



Karikatürist, İllüstratör, Grafi2000 Prodüksiyon’un Kurucusu ve Sahibidir.

Varol Yaşaroğlu, Mart 1968 yılında İzmir’de doğmuştur. Babası gemilerde makinistlik yapardı. İzmir, Gültepe'de büyümüştür. 5 yaşından beri çizen Varol Yaşaroğlu, küçüklüğünden beri Pembe Panter’i çok severmiş. İlk profesyonel çizimini ise ortaokul yıllarında Milliyet Kardeş eki için yapmış. Gültepe Ortaokulu’ndan sonra İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra İTÜ İnşaat Mühendisliği'nden 1989 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Para Banka Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Vural Yaşaroğlu adında kardeşi vardır. Karikatürist Erdil Yaşaroğlu (d.1971) kuzenidir.

Okul sonrası 1990 yılında İzmir’deyken, “Güneş Gazetesi’nde çizerken Cihat Hazardağlı telefon ederek Ekonomist Gazetesi’nde çizmeye davet etmiş. Ve ardından İstanbul’a taşınmış. Daha sonra 1991 yılında Cihat Hazardağlı’nın ürettiği “Plastip Show” programına destek vermeye başlamış. Plastik Şov bitince 1996yılında bütün yazar grubu Burak Akkul, Erdil Yaşaroğlu, Rauf Olcay, Varol Yaşaroğlu, Murat Dişli 5 arkadaş “Mr. VEB” adıyla kendi şirketlerini kurdular. Beyazıt Öztürk, Cem Özer ve Okan Bayülgen ile çalıştılar. Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu, Beyaz Show gibi 50’ye yakın televizyon programında görev aldı. Birlikte Beyaz Show, Alkışlar, Cem Özer Show, Televizyon Çocuğu ve Çılgın Bediş gibi bir çok tv programının formatında ve senaryo yazılımında etkin görev almışlar.

1995 yılında Türkiye’de ilk kez grafik tablet ile bilgisayar ortamında çizdiği karikatürleri Ekonomist ve Capital dergilerinde yayınlanmış. Yine aynı yıl dijital ortamda çizdiği bu karikatürleri Ortaköy’deki evinden BBS protokolü ile İkitelli’deki Ekonomist ve Capital dergilerine yollayarak, Türkiye’de ‘Home Office’ çalışan, tablet ve BBS’yi kullanan ilk karikatürist olmuş.

Varol Yaşaroğlu, Karikatürist illüstratör, karikatürist ve yapımcı, Koca Kafalar’ın yaratıcısı ve Grafi2000′in kurucusu, yetişkinlere yönelik ilk animasyon dizisi Fırıldak Ailesi'nin de tasarımcı ve yapımcısıdır.

Varol Yaşaroğlu, Uluslararası Nasreddin Hoca ve Yunus Nadi Karikatür Yarışmaları’nın da bulunduğu 25’e yakın karikatür yarışmasından ödül aldı.

1990 yılında Güneş Gazetesi’nde karikatürist olarak çalıştı. Sonraki yıllarda “Plastip Show” adlı TV dizisinin yazarlığını VEB olarak) ve görsel yönetmenliğini dizi devam ettiği sürece sürdürdü. 1998 yılında Milliyet Gazetesi’nin “İş ve İnsan Kaynakları” ekinde “Teşvik” adlı bant tipini yarattı. TRT 2'de "Kariyer Dünyası" adlı programa uzun süre "Teşvik"in animasyon maceralarıyla konuk oldu. Kültür Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi’nde “bilgisayar-internet ve mizah” üzerine seminerler verdi.

2000 yılında grafi2000.com sitesini kurdu. Flash animasyon tekniğiyle internette yayınlanabilir animasyonlara yöneldi. Daha sonra ‘Grafi2000 Comedy’ adlı programla Kanal D’de program yaptı ve hatta sunuculuğunu yaptı.

Kanal D’de yayımlanan ‘Grafi2000.comedy’ programını Türkiye’de ve dünyadaki ilk “Bilgisayar dünyası ile mizah dünyasını birleştiren” özgün bir format. Bu programa konuk olan Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Okan Bayülgen, Ata Demirer, Mazhar Alanson ve Özlem Tekin gibi birçok ünlü sanatçı bilgisayar oyunu kahramanı haline getirilip, Grafi2000.com’da yayınlanan Flash tabanlı bilgisayar oyunları ile Grafi2000.comedy arasında interaktif bir ilişki kurulmasına önayak olmuş. Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından yapılan halk oylamasında Grafi2000.comedy, 2004 yılının “En iyi eğlence programı” seçilmiş.

Çağın teknik imkanlarını kullanarak karikatür, illüstrasyon ve animasyon çalışmalarını, kağıda kağıt kaleme dokunmadan bilgisayar ortamında oluşturan Varol Yaşaroğlu, dergilerde karikatüristlik ve illüstratörlük de yapıyor. Son projesi youtube.com/grafi2000 ile kendi özel eğlence kanalını da oluşturmuş durumdadır.

Kanal D’de yayınlanan ilk Türk çizgi film dizisi ‘Pembe&Mavi’ dizisini hazırladı ve sundu.

Varol Yaşaroğlu, “Kendi yarattığımız hayal dünyasında her şeyi değiştirmek mümkün” söylemini yaşam felsefesi kabul ediyor.

Varol Yaşaroğlu, şimdiye dek "Grafi2000.com - İnternet sitesi", "Koca Kafalar ile Baba Haber Bülteni - TV Programı", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki - TV Dizisi”, “Fırıldak Ailesi" gibi birçok projeye imza attı. Kanal D’de yayınlanan “Bilgisayar dünyası ile mizah dünyasını birleştiren” özgün formatlı “Grafi2000 Comedy” TV programı, Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından, 2004 yılının “En İyi Eğlence Programı” seçildi. Yaşaroğlu ve Grafi2000 ekibi başarılarına reklam uygulamalarını da ekledi ve internetteki ilk Türk flash animasyon reklamı olan “Delete-Extra”yı hazırladı.

Beş kişiyle birlikte kurduğu “MR. VEB” adlı yaratım grubunda mizah ve reklam yazarlığı yaptı. Tek Pota, Televizyon Çocuğu, Çılgın Bediş, Laf Lafı Açıyor, Alkışlar, D-Lüks, Rifle ve Wendy's Beyaz Show, Çarkı Felek, Dinamit T.V. programlarının metin yazarlığı, Şen Makas adlı tiyatro oyununun uyarlaması, Beyazıt Öztürk’ın “Ben Bir Küçük Cezveyim Köşe Bucak Gezmeyim” stand-up gösterilerinin ve Mehmet Ali Erbil’in Maksim Gazinosu’ndaki stand-up gösterilerinin metin yazarlığı ve daha pek çokları bu işler arasında sayılabilir.

Varol Yaşaroğlu, çizgileriyle kurumsal firmaların sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Çeşitli üniversitelerde bilgisayar-internet ve mizah üzerine seminerler verirken, Uzun yıllar "Ekonomist" ve "Capital" dergilerinin karikatüristliğini ve illüstratörlüğünü yaptı.

2016 yılında Cartoon Network Türkiye için Grafi2000 tarafından “Kral Şakir” adlı Türkiye'nin ilk Türk ve kendi yapımı çizgi dizisini Berk Tokay ile beraber yaptı.

Varol Yaşaroğlu, Fatoş Bozoğuz ile evli idi. Boşandı.