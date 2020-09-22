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Varto’da 'Kadına Şiddet' semineri

Muş'un Varto ilçesinde, Varto Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi İletişim" konulu seminer verildi. Köy ve mahalle muhtarlarına verilen seminer sırasında yeni tip koronavirüs tedbirleri de dikkate alındı.

Varto’da 'Kadına Şiddet' semineri

Muş'un Varto ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarına "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi İletişim" konulu bir seminer verildi. Özellikle korona virüs tedbirleri göz önüne alınarak iki seanslı olarak Varto Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda verilen seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Varto’da 'Kadına Şiddet' semineri

Burada konuşan Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Tepe, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirterek, "Bakanlığımızca il il, ilçe ilçe seminerler düzenlenmektedir. Valimizin talimatları ile eylül ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerimizde muhtarlara yönelik seminer verilmektedir. Bugün burada toplanmamızın amacı da budur. Hepiniz hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Varto’da 'Kadına Şiddet' semineri

Varto Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Sinem Şahin tarafından "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi İletişim" konulu bir seminer verildi.

Varto’da 'Kadına Şiddet' semineri

Varto’da 'Kadına Şiddet' semineri

Berna Akkaya
Editör


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