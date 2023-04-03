Vasco Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasco Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasco Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasco Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasco Moreira 7 Mayıs 2001 tarihinde Santo Tirso şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Vasco da Silva Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasco Moreira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutcv yapmaktadır. Vasco Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vasco Moreira'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vasco Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasco Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasco Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasco Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2015 yılında Rio Ave Sub-15

1 Temmuz 2016 yılında Rio Ave Juvenis

1 Temmuz 2017 yılında Braga U17

1 Temmuz 2018 yılında Braga U19

1 Temmuz 2020 yılında Braga B

Vasco Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasco Moreira şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vasco Moreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Porto (2012-15), Rio Ave FC (2015-17), SC Braga (2017-20)

Portekiz A19 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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