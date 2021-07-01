Şef Akademi Arzu kimdir? Arzu Gasimova kimdir, nereli, kaç yaşında?Budak isminin anlamı nedir, Budak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şef Akademi Antonio kimdir? Antonio Stokes kimdir, nereli, kaç yaşında?Beran isminin anlamı nedir, Beran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Delila isminin anlamı nedir, Delila ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kurban eti bağış kampanyası başladı! İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırılıyorDelali isminin anlamı nedir, Delali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ön lisans başarı puanı nasıl hesaplanır? Ağırlıklı ön lisans başarı puanı nedir, nereden öğrenilir?1 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Bekdil isminin anlamı nedir, Bekdil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BASKETBOL
  4. Vasilije Micic gönderisi kafa karıştırdı!

Vasilije Micic gönderisi kafa karıştırdı!

Geçtiğimiz sezon ligde ve Avrupa'da başarılı bir süreç geçiren Anadolu Efes kadro gücünü korumayı istiyor. Bu kapsamda elindeki oyuncuları tutmak isteyen Efes kafa karıştırdı. Vasilije Micic ile yeni sözleşme imzaladığını duyuran Anadolu Efes daha sonra paylaşımı kaldırdı.

Vasilije Micic gönderisi kafa karıştırdı!

Hem Avrupa'yı hem ligi kasıp kavuran Anadolu Efes bu sezonda da başarısını sürdürmek için kadro kalitesini korumayı planlıyor. Bu kapsamda takımın başarılı oyuncularından Vasilije Micic ile sözleşme imzalanmasını bekleyen sporseverler beklediği haberi bugün aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Anadolu Efes'in yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra kaldırması kafa karıştırdı. "Analşamda bir pürüz mü var" diye düşünmeye başlayan basketseverler bunu bir problem olarak algıladı. Öğrenilen bilgilere göre kulüpte bir iletişim kazası yaşandığı kaydedilirken, şu anlış prensip anlaşmasına varıldığı ancak henüz resmi bir sözleşme olmadığı bildirildi.

thumbs-b-c-d69dbf952cb49b1e597a7d4087ccdbac.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT