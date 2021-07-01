Vasilije Micic gönderisi kafa karıştırdı!

Hem Avrupa'yı hem ligi kasıp kavuran Anadolu Efes bu sezonda da başarısını sürdürmek için kadro kalitesini korumayı planlıyor. Bu kapsamda takımın başarılı oyuncularından Vasilije Micic ile sözleşme imzalanmasını bekleyen sporseverler beklediği haberi bugün aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Anadolu Efes'in yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra kaldırması kafa karıştırdı. "Analşamda bir pürüz mü var" diye düşünmeye başlayan basketseverler bunu bir problem olarak algıladı. Öğrenilen bilgilere göre kulüpte bir iletişim kazası yaşandığı kaydedilirken, şu anlış prensip anlaşmasına varıldığı ancak henüz resmi bir sözleşme olmadığı bildirildi.