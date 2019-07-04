Vasip Şahin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VASİP ŞAHİN KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1964

Vasip Şahin kaç yaşında : 55



VASİP ŞAHİN BİYOGRAFİSİ

Kilo & Boy :Burcu :Meslek : BürokratVasip Şahin doğum yeri : Akbulut Köyü, Bayburt



Vasip Şahin, 1964 yılında Bayburt’un Akbulut Köyü’nde doğmuştur. Nüfusta 1964 olsa da, 1963 yılında doğmuştur. İlkokulu Şairzihni İlkokulunda okudu. Ardından ailesiyle birlikte göç ettiği Erzincan’da devam eden eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

1986 yılı Haziran ayında Erzincan'da kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu - Küre, Malatya - Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu- Mudurnu, Ankara - Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık ve Düzce'de Vali Yardımcılığı yaptı.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulunan Vasip Şahin, Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren, 11 Mayıs 2010 tarihine kadar İller İdaresi Genel Müdürüolarak görev yaptı.

Vasip Şahin, 11 Mayıs 2010 tarihinde bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı, 3 Ağustos 2012 tarihinde ise MalatyaValisi oldu.

15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul Valiliğinden alınarak Merkez valisi yapılan Hüseyin Avni Mutlu’dan boşalan İstanbul valiliğine atanmıştır.

Vasip Şahin, Şeyma Şahin ile evlidir ve üç çocuğu vardır.

27 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Vasip Şahin Ankara Valiliğine atandı.