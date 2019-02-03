Vatan partisi Pendik belediye başkan adayı Mehmet Akkaya oldu

Vatan Partisi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mehmet Akkaya'yı Pendik belediye başkan adayı olarak açıkladı.

Akkaya, geçtiğimiz Pazar günü ilçe binasında yapılan toplantıda partililerle tanışıp, gündem değerlendirmesi yaparak seçim startını verdi.

Mehmet Akkaya yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin önüne önemli bir fırsat gelmiştir. Bu seçimler Vatan Partisi’nin öne çıkacağı bir seçim olacaktır. Kimse partimizin şuan sahip olduğu oy oranına göz önünde bulundurarak ümitsizliğe kapılmasın. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’te 19 Mayıs 1919 yılına kadar çok fazla öne çıkmamıştı. Ama onu yüksek idealleri, inancı ve bu yoldaki gayreti Cumhuriyetin kurucusu yaptı.

Vatan Partisi de Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir dönemin yükselişine vesile olacak partidir. Bu seçimlerde çok çalışarak Vatan Partisi’nin alternatif olduğunu halka göstereceğiz” dedi.

MEHMET AKKAYA KİMDİR?

Vatan Partisi’nin Merkez Karar Kurulu Üyesi olan Mehmet Akkaya 1960 Sivas doğumlu. Evli ve iki çocuk babası. Lise mezunu olan Akkaya, bir işçi emeklisi.