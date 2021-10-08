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  3. Vatandaş illallah etti: İETT araçları her geçen gün yolda kalıyor! Bu defa Pendik'te vatandaşlar çileden çıktı

Vatandaş illallah etti: İETT araçları her geçen gün yolda kalıyor! Bu defa Pendik'te vatandaşlar çileden çıktı

Son zamanlarda İstanbul'da İETT'lerin sık sık arızaya geçmesi vatandaşı adeta çileden çıkardı. Her ilçede en az bir tane İETT arızası durumu haberlere konu olurken, bu defa bir arıza haberi de Pendik'ten geldi.

İETT araçlarının yolda kalması, arıza sebebiyle hata vermesi haberleri son aylarda sık sık okurların önüne çıkarken, işe veya okula gitmek için toplu taşıma aracını kullanan vatandaşa ise zor anlar yaşatıyor. Son olarak İstanbul Pendik ilçesinde meydana gelen İETT arızası bu defa vatandaşı isyan ettirdi.

Vatandaş illallah etti: İETT araçları her geçen gün yolda kalıyor! Bu defa Pendik'te vatandaşlar çileden çıktı

"VATANDAŞA İŞKENCEYE DEVAM"

İstanbul Pendik'te İETT toplu taşıma aracı kullanan vatandaşlar bugün otobüsten indirilmek zorunda kaldı. İETT otobüsü arıza yaparak yolun ortasında kalınca, yolculuk yapan vatandaşlar  "vatandaşa işkenceye devam" ifadeleriyle sorumlulara tepki gösterdi. Yaşanan tüm anları kamera kaydına alan bir  vatandaşın ise çekim yaptığı esnada "İstanbul'un çilesi bitmiyor. İETT'nin biri daha arıza yapmış. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Ne kadar güzel, vatandaşa işkenceye devam" isyanı dikkat çekti.

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