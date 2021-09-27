Vatandaş kara kara düşünüyor! Altın fiyatları şaha kalktı, hepsi zirve yaptı! İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Vatandaş kara kara düşünüyor! Altın fiyatları şaha kalktı, hepsi zirve yaptı! İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları Merkez Bankasının faiz indirimi yapmasının ardından yükselişini sürdürüyor. Gram altın uzun bir aranın ardından 500 TL sınırını aşarken diğer altın türlerinde de yükselme olduğu görüldü. Peki Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL ? İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...