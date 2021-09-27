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  3. Vatandaş kara kara düşünüyor! Altın fiyatları şaha kalktı, hepsi zirve yaptı! İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Vatandaş kara kara düşünüyor! Altın fiyatları şaha kalktı, hepsi zirve yaptı! İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları Merkez Bankasının faiz indirimi yapmasının ardından yükselişini sürdürüyor. Gram altın uzun bir aranın ardından 500 TL sınırını aşarken diğer altın türlerinde de yükselme olduğu görüldü. Peki Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL ? İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Vatandaş kara kara düşünüyor! Altın fiyatları şaha kalktı, hepsi zirve yaptı! İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı günden  güne değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 27 Eylül 2021 Pazartesi gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...