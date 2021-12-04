Vatandaş seçimini yaptı, İstanbul'un en başarılı 10 ilçe belediye başkanı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı

Sonar Araştırma, 1 Eylül - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında her ilçeden 500 kişi ile telefon üzerinde bir anket gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla İstanbul'un en başarılı 10 belediye başkanı belirlendi. Söz konusu çalışmada ilk 10 belediyenin 6'sının AK Parti tarafından yönetilmesi partinin başarısını gözler önüne serdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI SIRALAMASI

Yapılan çalışmaya göre en başarılı belediye başkanları şöyle:

1.Çekmeköy Belediyesi Başkanı Ahmet Poyraz (Yüzde 67,1) AK Parti

2.Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel ( Yüzde 66,3) CHP

3.Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ( Yüzde 65,6) AK Parti

4.Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu ( Yüzde 64,2) AK Parti

5.Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ( Yüzde 63,5) AK Parti

6.Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ( Yüzde 61,4) AK Parti

7.Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ( Yüzde 60,6) AK Parti

8.Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi (Yüzde 59,2) CHP

9.Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt (Yüzde 58) CHP

10. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ( Yüzde 57) CHP

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