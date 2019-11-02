Vatandaş şikayet etti, meclis harekete geçti

Ev satın almak isterken dolandırıldıklarını ileri süren yüzlerce vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonuna şikayet başvurusunda bulundu. Ev sahibi olmak ya da konut yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, inşaat başlamadan önce maket tasarım üzerinden aldıkları evler ile yapılan evler arasında hem metrekare hem de kalite farkı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Mecliste iddiaları incelemek üzere alt komisyon kurulacağı belirtildi.

"MUHTEMELEN ALT KOMİSYON KURULACAK"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, "Alt komisyon kurulması hususu, Dilekçe Komisyonunda yapılacak ilk genel kurulda üyelerin görüşüne sunulacak, tartışılacak ve muhtemelen alt komisyon kurulacak" bilgisini paylaştı.