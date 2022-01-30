Vatandaş sokakta hizmet beklerken Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi ile havadan sudan konuşmuş! "Balığın lezzeti..."

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı esnasında vatandaşlar karla kaplı yollarda mağdur olup soğukla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile ortaya çıkan fotoğrafı pes dedirtmişti. Büyükelçi ve ailesi ile balıkçıda yemek yediği ortaya çıkan İmamoğlu gelen tepkileri umursamadığını söylerken şimdi de masada havadan sudan konuşmalar yaptıklarını itiraf etti.

"TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞTIK"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada tedbirlerini almış olduklarını söyleyen İmamoğlu, "O kara rağmen bir gün önce İngiltere Büyükelçisi ve karısı Ankara'dan gelmiş. Biz de karla mücadeleye karşı gereken tedbirlerimizi almıştık. Tabi çok kronik bir duruma gelmemişken bu kararı veriyoruz." ifadelerini kullanmışt ı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATII

Ekrem İmamoğlu'nun söylediğinin aksine ortaya çıkan birçok manzarada hiçbir tedbirin alınmadığı görülmüş ve vatandaşlar yetkililere büyük tepki göstermişti. Bu tartışmalar sürerken kendini savunan İmamoğlu masada neler konuşulduğunu da anlattı. Görüşmenin çok da bürokratik olmadığı yapılan muhabbetten anlaşıldı.

BU ORTAMDA NE KONUŞULABİLİR?

İçerikle ilgili farklı yorumların bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, "Görüşme içeriğiyle ilgili savsatalar yapıldı. Yani İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, İngiliz büyükelçisiyle, eşiyle görüşecek, yanında her ikisinin danışmanı olacak, iki tane tercüman olacak, bu ortam da ne konuşulabilir ki? Şehir konuşulur, şehirler konuşulur, ülkeler arasındaki diyalog konuşulur, ülkeler arasındaki diyalogdan İstanbul kenti nasıl daha faydalanılır konuşulur." dedi.

BALIĞIN LEZZETİNDEN BAHSEDİLMİŞ

Dışarıda kar çilesi çekilirken İngiltere Büyükelçisi ile balık muhabbeti yaptıklarını çekinmeden söyleyen İmamoğlu, "Tabii ki sohbetin içine balığın lezzetli olup olmadığı girer, mutfak konuşulur, kadınların olduğu yerde elbette ki kadınlar konuşulur; bunlar konuşulur başka ne olacak? Yani öyle bir yerde diplomasi yemeği yiyorsunuz ki yan masanızda bir aile, arka masanızda bir aile oturuyor. Biz gizli kapılar ardında bir şey yapmadık ki çok özel manalar yüklenilsin bu işe." şeklinde konuştu.