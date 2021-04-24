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Vatandaşı canından bezdirdiler! Kadıköy ve Üsküdar’da evlere dadanan hırsızlar yakalandı

Kadıköy ve Üsküdar'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları evlere girerek sergiledikleri rahat tavırları dikkat çekti.

Vatandaşı canından bezdirdiler! Kadıköy ve Üsküdar’da evlere dadanan hırsızlar yakalandı

Kadıköy ve Üsküdar'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızların görüntüsüne ulaştı. İki ayrı evden hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığını tespit etti. Şüphelilerin girdikleri evlerden, 45 bin lira değerinde bulunan, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, ziynet eşyası çaldıkları belirtildi.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen E.A.(18) ve B.E.(25) isimli şahıslar 22 Nisan Perşembe günü Kadıköy, Göztepe'de bulunan evlerinde suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden E.A. isimli şahsın da önceden suç kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Vatandaşı canından bezdirdiler! Kadıköy ve Üsküdar’da evlere dadanan hırsızlar yakalandı

Vatandaşı canından bezdirdiler! Kadıköy ve Üsküdar’da evlere dadanan hırsızlar yakalandı

Vatandaşı canından bezdirdiler! Kadıköy ve Üsküdar’da evlere dadanan hırsızlar yakalandı

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