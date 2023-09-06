Vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İSKİ isyanı! 'Öldükten sonra mı dönecek?'

İstanbul'da yapılan uyarılar sonrası beklenen şiddetli yağış gerçekleşti.

Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok ilçe derinden etkilendi. Vatandaşlar tarafından İBB'ye binlerce ihbarda bulunuldu. Ancak İSKİ tüm çağrılara beklenenden çok geç döndü.

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Vatandaşlar kendi imkanları nispetince su basan ev işyerlerine müdahale etmeye çalıştı, bazıları ise gece boyunca sokakta kaldı ve İBB'yi arayarak yetkililerde destek istedi.

Bu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu.

"ÖLDÜKTEN SONRA MI DÖNECEKLER"

İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında bir çevre sakini, "İSKİ'yi 22.00'da aradım saat 01.30 oldu hala bana dönmediler, burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsanlar hala sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler, öldükten sonra mı?" dedi.

"GEREK YOK"

İmamoğlu ise, şöyle yanıt verdi:

Bin 800- 2 bine yakın çağrı var, illerden buraya gelinmesine gerek yok, gece hepsine gelecek, bir saatte 2 bine yakın çağrı İSKİ'ye iletildi. Ben Başakşehir'den geliyorum. Arkadaşlarım notunuzu alsın, hemen ilgilensin sizlerle.

Kaynak: Ensonhaber & DHA