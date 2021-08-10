Vatandaşlar ile Bakan Soylu arasında Suriyeli tartışması! "Benim askerim öleceğine onlar ölsün"

Sosyal medyada yayılan bir videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşlar arasında Suriyeli ve Afganistanlı göçmenlerin ülkemiz kaçak yollarla girişleri ve yaşamaları konuşuldu.

BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİDEN SURİYELİLERE TEPKİ

Bakan Soylu, bir vatandaşın Suriyelilerin bayram ziyaretlerinde ülkelerine gitmelerine ilişkin olarak ise, " Ben gönderiyorum, sebebini de anlatayım. Bir milyon insan orada şehit oldu Suriye'de. Bir daha söyleyeyim mi? Bakın 1 milyon." dedi.

"BİZ ÖLECEĞİMİZE ONLAR ÖLSÜN"

Daha sonra söz alan bir vatandaş, " Sayın Bakanım senin de şehitlerin var, Her gün geliyor." diye konuştu. Başka bir vatandaş ise," Biz öleceğimize onlar ölsün" diyerek ses yükseltti.

"BİZ MECBUR MUYUZ ÖLMEYE?"

Bakan Soylu o vatandaşa dönerek, "Bak kardeş, o öyle değil. Sen kendin değerlendirme yapacağına bana sor." dedi. O vatandaş Bakan Soylu'ya son olarak," Benim askerim, polisim öleceğine onlar ölsün. Biz mecbur muyuz ölmeye? " dedi. Bir diğer vatandaş da Suriyelilerin sahil kenarları ve plajlarda nargile içmesini örnek göstererek "Nargile keyfi yapıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.