Vatandaşlara müjde! Fatsa pazar yerine kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen kapalı pazar yerinde son rötuşlar atılıyor. Sadece Ordu'nun değil, Karadeniz Bölgesi'nin de en büyük pazar yeri olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri, son düzenlemelerin ardından vatandaşların hizmetine açılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Ufak tefek rötuşların ardından bu pazarı hizmete açmış olacağız. Fatsa'ya kazandırılan bu pazar yeri sadece ilimizde değil, bölgede de en büyük pazar yeri olacak" dedi.

246 SATIŞ BİRİMİ VE OTOPARK YERİ

İlçenin önemli bir ihtiyacını giderecek olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri içerisinde 246 adet satış birimi yer alacak. 750 metrekarelik alanda peyzaj imalatları yapılarak içerisinde yürüyüş yolları, kamelya, oturma bankları, çöp kovaları ve 20 araçlık otopark bulunacak. Projenin tamamlanması ile Fatsa ilçesi hem modern bir pazar yerine sahip olacak hem de yeni bir yaşam alanına kavuşacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı