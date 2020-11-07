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Vatandaşları koronaya karşı uyarıyordu! Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve dizinin çekimlerine bir hafta ara verildiği ifade edildi.

Vatandaşları koronaya karşı uyarıyordu! Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Ülkemizde koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken vaka sayısı da artıyor. Salgına siyasetçi, vatandaş ve ünlü dinlemeden yayılmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Sağlık Bakanlığının vatandaşların koronavirüs salgınından korunma ve duyarlılıklarını artırmak için yayınlandığı kamu spotlarında rol alan, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu'nun başrol oyuncusu Timuçin Esen oldu. 

AİLE FERTLERİNDE VAKA ÇIKINCA TEST YAPTIRDI

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ailesinde koronavirüs vakaları çıkması üzerine Timuçin Esen test yaptırdı. Sonuç pozitif çıkınca Esen'in evde tedavisi başladı. Esen'in durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Vatandaşları koronaya karşı uyarıyordu! Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Esen'in testinin pozitif çıkmasının ardından da Hekimoğlu dizisinin setine 1 hafta ara verildiği belirtildi. Çekimlerin önümüzdeki hafta başlayacağı açıklandı.

Vatandaşları koronaya karşı uyarıyordu! Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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