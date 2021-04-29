Vatandaşları rahatlatacak hamle! Tam kapanmada elektrik ve doğalgaz faturalarının ödemesi ertelenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu tam kapanma kararı sonrası vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması için önemli bir karar alındı. Söz konusu karara göre elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasında tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak.

Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilerine gerekli bilgilerin iletildiği kaydedildi.

Buna göre konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

ALINACAK ÖNLEMLER

Söz konusu kapanma döneminde şu önlemler alınacak:

-Zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi yapılmayacak.

-Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek.

-Arızalara en hızlı biçimde müdahale edilmesi sağlanacak.

-Müşteri hizmetleri merkezleri müşterilerin ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak çalıştırılacak.