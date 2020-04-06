Vatandaşların çok büyük bir kısmı sokağa çıkma yasağı istiyor

Türkiye'yi ablukası altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için ülke geneli sokağa çıkma yasağı istiyor. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan araştırmada, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmemesi vatandaşlara soruldu. Yüzde 84'lük bir kesim ise yasağın getirilmesini destekliyor.

TOPLAMDA YÜZDE 84 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİYOR

Çalışmada katılımcılara sokağa çıkma yasağı getirilmesini destekleyip desteklemedikleri soruldu. Buna göre yurttaşların yüzde 54'ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30 desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16 ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

YÜZDE 90 İZOLASYONA UYUYOR

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 76, bazen dışarı çıktıklarını söyleyenlerin oranı 19, her zaman dışarı çıktıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu. Zorunlu olarak dışarı çıkıldığında insanlarla arasına mesafe koyduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 78, bu kurala bazen uyduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Buna göre sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uyanların oranı yüzde 90 seviyesini aştı.

HİJYEN ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

Yurttaşların yüzde 67'si salgın nedeniyle fazladan dezenfektan aldığını ifade ederken, yüzde 31'i fazladan gıda ürünleri, yüzde 48'i ise her zamankinden fazla temizlik ürünü aldığını bildirdi