Vatandaşların en çok beğendiği bakan belli oldu! Bazı bakanlar bu duruma bozulacak! ASAL Araştırma'nın yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde en çok beğenilen bakan belli oldu.

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