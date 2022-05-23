Vatandaşların şikayeti sonrası üç bakanlık devreye girdi! Fahiş kira fiyat artışları için harekete geçildi

Türkiye'de vatandaşların yaşadığı en büyük problemler arasında kiralık ev fiyatlarında yaşanan artış göze çarpıyor. Özellikle İstanbul'da vatandaşlar kiralık ev bulmakta zorlanırken kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi.

Diğer yandan konut sahipleri evlerini satarken kiracılar ise yeni ev sahipleri tarafından çıkardıkları, konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi.

ÜÇ BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yaşanan sorunu çözmek için harekete geçti.

Konuya ilişkin olarak katıldığı canlı yayında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül olması durumunda adım atacaklarını söyledi.

"MAALESEF KİRACILARI ZORLAYAN MİKTARDA ARTIŞ TALEP EDEN EV SAHİPLERİ VAR"

Bakan Bekir Bozdağ, söz konusu çalışmayı doğrulayarak," Bizim, Borçlar Kanunu'nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor. Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye'de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var." dedi.

Bu konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığının konusu olduğunu dile getiren Bakan Bozdağ, bakanların bu konuda çalışma yaptıklarını Adalet Bakanlığı olarak da söz konusu çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.

"BİR MESELE VAR, ÇALIŞMA YÜRÜYOR"

Çalışmanın sürdüğünü kaydeden Bakan Bozdağ şunları kaydetti:

" Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor. Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var. Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz"