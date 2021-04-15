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  3. Vatandaşların talebi üzerine Barbaros Mahallesi’nde anaokulu açıldı

Vatandaşların talebi üzerine Barbaros Mahallesi’nde anaokulu açıldı

Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda General Edip Bayoğlu İlkokulu'nun kullanılmayan bir bölümünü anaokulu olarak hizmete açtı.

Vatandaşların talebi üzerine Barbaros Mahallesi’nde anaokulu açıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gelen talepler doğrultusunda Barbaros Mahallesi'nde anaokulu sorununu çözmek için harekete geçti. General Edip Bayoğlu İlkokulu'nun kullanılmayan bir bölümünde tadilat çalışması gerçekleştiren Körfez Belediyesi, 150 öğrenci kapasiteli modern anaokulunu hizmete hazır hale getirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile birlikte General Edip Bayoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek hem öğrencilerle hem de yönetici ve öğretmenlerle sohbet etti. Başkan Söğüt daha sonra kullanıma hazır hale getirilen anaokulunun açılışını gerçekleştirdi. General Edip Bayoğlu İlkokulu Müdürü Bilal Sürücü, çocukların eğitim alabilmesi için anaokulunun yapılmasını sağlayan Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Vatandaşların talebi üzerine Barbaros Mahallesi’nde anaokulu açıldı

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