Vatikan'da ortalık karıştı! Papa Francis çocuk pornosu ve ensest ilişkiden tutuklandı!

Son zamanlarda İnstagram hesabından ünlü modellerin fotoğraflarına like atmasıyla konuşulan Papa Francis'in bu kez Çocuk pornografisi bulundurma, insan kaçakçılığı ve ensest ilişki suçlarından tutuklandığı iddia edildi.

Papa Francis ile birlikte çok sayıda Vatikan üst düzey görevlisinin cumartesi günü gözaltına alındığı iddiaları büyük yankı uyandırdı ancak iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

ELEKTRİKLERİ KESİLDİ, EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

İddiaya göre cumartesi günü askeri memurlar, İtalyan polisi ve Cinsel Suçlar Birimi papanın Vatikan'daki evine gitti. Tutuklamayı yapmak için, polis ve askeri ajanlar Vatikan'ın önce elektriğini kesip kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından da Papa Francis ile birlikte üst düzey Vatikan yetkilileri tutuklandı.

PAPA NEREDE?

conservativebeaver.com kaynaklı habere göre Papa Francis şu anda bilinmeyen bir hapishanede tutuluyor ve İtalya eyaleti ve Interpol için çalışan Federal Ajanlar tarafından sorguya çekiliyor. FBI'ın, Interpol'le işi biter bitmez onu sorguya çekmek için düzenlemeler yaptığı bildiriliyor.

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80 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Yabancı kaynaklarda yer alan son dakika habere göre Papa Francis'e yöneltilen iddialar arasında çocuk pornosu bulundurma suçu da bulunuyor. Cumartesi günü tutuklandığı söylenen Papa Francis, çocuk pornografisi bulundurma, insan kaçakçılığı, ensest, uyuşturucu teçhizatı bulundurma ve ağır suç dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 80 suçla itham ediliyor.

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