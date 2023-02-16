Vedat Cikin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedat Cikin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vedat Cikin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vedat Cikin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vedat Cikin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vedat Cikin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vedat Cikin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vedat Cikin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vedat Cikin 1 Mart 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Vedat Çıkın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vedat Cikin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vedat Cikin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diyarbekir Spor futbol takımında oynamaktadır. Diyarbekir Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vedat Cikin'nin Diyarbekir Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vedat Cikin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vedatcikin/

Vedat Cikinboyu ve yaşı kaç

Vedat Cikin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vedat Cikin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Vedat Cikin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vedat Cikin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2012 yılında Kuştepe Spor

7 Şubat 2014 yılında Erokspor

5 Eylül 2014 yılında B. Güneşli

13 Şubat 2015 yılında Gazi Mahallesi

5 Eylül 2015 yılında B. Güneşli

5 Eylül 2016 yılında Altıntepsi Spor

13 Ocak 2017 yılında Sultangazi Spor

17 Ağu 2018 yılında B. Yeniçarşı

4 Haziran 2021 yılında Beykozspor

27 Ekim 2021 yılında Devrek Belediye

9 Eylül 2022 yılında İnegöl Kafkas

12 Ocak 2023 yılında Diyarbekir Spor

Vedat Cikin kimdir

Vedat Cikin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vedat Cikin şuan Diyarbekir Spor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Vedat Cikin nereli

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