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  3. Vedat Muriqi'ye Premier Lig'den talip!

Vedat Muriqi'ye Premier Lig'den talip!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Bu sezon sarı-lacivertli takımda iyi performans sergileyen Muriqi'yi satarak kasasına iyi bir bonservis bedeli koymak isteyen Fenerbahçe yönetiminin, gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

Vedat Muriqi'ye Premier Lig'den talip!

Süper Lig'de sezonu başarısız olarak sonuçlandıran Fenerbahçe, sıralamada 7. sıranın sahibi olmuştu. Yeni sezon için teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığı da söylenen sarı-lacivertliler de sezonun bitmesinin ardından birinci gündem maddesi transfer haline geldi.

Vedat Muriqi'ye Premier Lig'den talip!

Transferde hareketli dakikaların yaşandığı günlerde, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu.

Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

VEDAT MURIQI KİMDİR?

KF Teuta, KS Besa Kavajë formalarını giydikten sonra Giresunspor'un radarına takılan Vedat Muriç, 2014 yılında Türkiye kariyerine başlamıştır.

Burada iki yıl top koşturduktan sonra Gençlerbirliği'ne 500 bin euro bedelle transfer olan oyuncu, 2017-2018 ara transfer döneminde Çaykur Rizespor kadrosuna dahil olmuştur. 

Türk vatandaşlığına sahip olan 1,94 boyundaki Vedat Muriç, forvet mevkisinde forma giymektedir. Muriç, sol ayağına hakimdir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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