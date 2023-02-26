Veli Mothwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veli Mothwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veli Mothwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veli Mothwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veli Mothwa 12 Şubat 1991 tarihinde Polokwane, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veli Mothwa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 28 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Veli Mothwa'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Veli Mothwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veli Mothwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Veli Mothwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veli Mothwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2014 yılında Chippa United

1 Temmuz 2015 yılında Baroka FC

13 Temmuz 2016 yılında Chippa United

28 Kasım 2020 yılında AmaZulu FC

Veli Mothwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veli Mothwa şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Veli Mothwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.