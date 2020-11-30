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  3. Venezuela Devlet Başkanı Maduro telefon numarasını paylaştı, çağrı yaptı: Beni tüm gruplarınıza dahil edin

Venezuela Devlet Başkanı Maduro telefon numarasını paylaştı, çağrı yaptı: Beni tüm gruplarınıza dahil edin

Venezuela Devlet Başkanı Maduro sosyal medya hesabından yayınladığı videoda telefon numarasını paylaşarak, "Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yine farklı bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'da telefon numarasını paylaşan Maduro,"Venezüella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı. 

Maduro numarasını paylaştıktan sonra kendisine gelen mesajların videosunu da paylaştı. 

"DUYARLILIK MUAZZAM OLDU"

​Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezüella Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Maduro, "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" dedi.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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