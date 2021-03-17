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Venezuela'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Venezuela'nın Bayrağı Nasıldır?

Venezuela'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Venezuela'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Venezuela hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Venezuela'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Venezuela'nın Bayrağı Nasıldır?

Venezuela, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Resmî adı İspanyolcada República Bolivariana de Venezuela olup Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti anlamına gelir. Kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile çevrilidir.

Venezuela'nın Başkenti?

“Caracas” şehri Venezuela'nın başkentidir.

Venezuela'nın Para Birimi Nedir?

“Venazuela Bolivari” Venezuela'nın para birimidir.

Venezuela'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Venezuela'nın Bayrağı Nasıldır?

Venezuela'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Venezuela'nın telefon alan kodu : + 58

Venezuela'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Venezuela

Venezuela'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Venezuela'nın Bayrağı Nasıldır?

Venezuela'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Caracas

Venezuela'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Venezuela

Venezuela'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Venezuela'nın Bayrağı Nasıldır?

Venezuela'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Caracas

Venezuela'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Venezuela'nın Bayrağı Nasıldır?

Venezuela'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Venezuela'nın Bayrağı Nasıldır?

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