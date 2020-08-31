Kişinin günlük hayatını derinden etkileyen rahatsızlıklardan biri de vertigodur. Gerçek anlamda vertigo, kişinin bulunduğu ortamın çevresinde dönüyor veya hareket ediyor olduğu hissine kapılması olarak değerlendirilebilir. Ancak gerçek manada her baş dönmesi vertigo olarak tanımlanamaz çünkü vertigoda ataklar belirli belirsiz olabileceği gibi şiddetli ağrılar da yaratabilir. Peki Vertigo nedir? Vertigo belirtileri nelerdir? Nasıl geçer? Tedavisi nedir? Detaylar haberimizde...

VERTİGO NEDİR?

Baş dönmesi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle iç kulak hastalıkları veya beyin ve beyincikle ilgili bazı sorunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Vertigo gerçek anlamda kişinin bulunduğu ortamın çevresinde dönüyor veya hareket ediyor olduğu hissine kapılması olarak değerlendirilebilir. Dengesizlikten farklı olarak vertigoda bir hareket illüzyonu söz konusudur ve etraftaki objeler aslında olmadığı hareket ediyor olarak algılanır. Vertigo tek başına bir hastalık olmayıp vücuttaki denge organlarında bulunan herhangi bir hastalığın bir belirtisi olarak tanımlanır ve semptomatik tedavilere ek olarak gerçek tedavi için bu hastalığın ne olduğuna yönelik araştırmalar mutlaka yapılmalıdır.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Periferik vertigonun ilk belirtisi baş dönmesidir. Bu dönmeyi çok sayıda hasta gece uyurken bile uyandıran bir dönme olarak belirtmektedir. Ayrıca 5-10 saniye süren anlık dönmeler yaşanabilir. Kafa sabitlendiği zaman baş dönmesinin geçtiğini ama kafa hareket ettiğinde baş dönmesinin tekrarlandığını belirtirler. Çok hafif baş hareketleri, eğilip kalkma gibi eylemler kısa süren baş dönmeleri yaratmaktadır. Bu durum gün içinde sürmektedir.

Menier denilen vertigo tipinde ise baş dönmeleri kısa sürmez. Bu hastalık; kulağın denge kanallarının içindeki endolenf denilen sıvıda artışa bağlı basınç artışı ile olur. Menier hastalığında çok şiddetli bir vertigo görülmektedir. Vertigo ataklar halinde olur. Menier vertigoda baş dönmesi haricinde şu belirtiler görülmektedir:

-Mide bulantısı

- Kusma

- Kulakta dolgunluk

- Uğultu

- Çınlama

Özellikle menier hastalığının tipik bulguları kulakta çınlama ve dolgunluk hissi, uğultu ve duyma kayıplarıdır. Periferik vertigo çeşitleri bu belirtilere göre belirlenebilmektedir.

NASIL GEÇER?

Benign pozisyonel vertigoda kulak içinde bulunana kristal oynamasının olduğu vertigo tipi düzeltme manevralarıyla tedavi edilebilmektedir.

Bening pozisyonel vertigoda uygulanan manevralar bulunmaktadır. Dix-Halpike testi ile tanı konulup Epley manevrasıyla düzeltilebilmektedir. Manevralardan önce hastalara ilaç verilmemesi gerekmektedir. Düzeltme manevraları seanslar şeklinde olmaktadır.

İlk seanslarda manevralar baş dönmesi iyice azalana kadar yapılmaktadır. Daha sonra seanslar 4-5 günde bir tekrarlanabiliyor. Tekrarlama süresi hastaya göre değişmektedir. Baş dönmeleri çok şiddetliyse ve kulakta birkaç kanalda birden kristal oynaması olmuşsa aynı zamanda ilaç tedavisi de yapılmaktadır.

Vertigo tedavisi olan kişi kafein, tütün ve alkolden uzak durmalıdır.

VERTİGO OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

UYKU DÜZENİ

Vertigo rahatsızlığına yakalanmamak için kişinin düzenli şekilde uyuması önem arz ediyor.Düzensiz ve yetersiz uyku kişilerin dinlenememesine ve vertigo da dahil bir çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Düzenli ve yeterli uykuya herkesin özen göstermesi gerekmektedir.

STRES

Kişi stresten uzak durmalı, kendisine strese sokan şeylere hayatında yer vermemelidir.Aşırı stresin bağışıklık sistemini de olumsuz etkilediği için stresten uzak durmak önemlidir.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Güçlü bir bağışıklık sistemi vertigo dışında birçok hastalıktan korunmada önemlidir. Bu kapsamda sağlık sağlıklı ve taze gıdalar tüketilmeli, aşırı tuzlu, yağlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Vitamin ve mineral değerlerinin, özellikle D vitaminin normal seviyelerde olması da yine bağışıklığın kuvvetli olmasını sağlamaktadır.

SPOR

Vertigo tedavisinden sonra hareketli sporlardan ve ani hareketler yapmaktan kaçınılmalıdır.

SIVI TÜKETİMİ

Bol sıvı tüketilmeli, kahve, kola ve çikolata gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı ayrıca sigara kullanımına son verilmelidir.

Kaynak: Medical Park, Memorial