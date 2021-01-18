Vestel'in yapay zekasına Avrupa Birliği'nden destek

Vestel açıklamasına göre, 2019 yılında kişiselleşen tüketici ihtiyaçlarına yönelik akıllı ve esnek üretim çalışmalarını kapsayan KYKLOS 4.0 projesiyle fon alan Şirket, 2020 yılında üç projeyle daha desteklendi. Vestel bu üç projeden biri olan DAIS (Distributed Artificial Intelligence Systems) ile 11 ülkeden 49 proje ortağıyla dağıtık yapay zeka sistemleri geliştirerek, kullanıcı deneyimini ve veri güvenliğini artırmaya yönelik çözümler geliştirecek.

PROJELERİN DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRMESİ GURUR VERİCİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel’in uzun yıllara dayanan Ar-Ge birikimi ve inovasyon kültürüne sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vestel, üretim gücünü dünyanın farklı bölgelerindeki Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve 1.700 kişilik Ar-Ge ekibinden alıyor. Ar-Ge vizyonumuzun merkezinde Endüstri 4.0, yapay zeka, mobilite ve bağlanabilirlik bulunuyor. Bu kapsamda ürettiğimiz projelerin dünya çapında kabul gören programlar tarafından desteklenmesi gurur verici. İlk Horizon 2020 desteğimizi akıllı ve esnek üretim projemizle Eylül 2019’da almıştık. 2020’nin sonunda ise batarya teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonu çalışmalarını içeren iki projemizle daha destek kapsamına alındık. Ayrıca ilk kez bir ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) projesini de bünyemize katarak Ar-Ge gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk."