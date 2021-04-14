Veterinere polis baskını! Veteriner teknisyeninin bahçesinde yasaklı ırk bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çevredeki hayvanseverlerin şikayeti üzerine veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında ekipler, 1 adet pitbull cinsi yasaklı ırk köpeği barınağa götürdü. Ankara'da bir veteriner teknisyeninin bahçesinde beslediği köpeklerin, bahçeden çıkarak çevredeki köpeklere saldırdığını fark eden hayvanseverler durumu ekiplere bildirdi. Bunun üzerine bahçeye gece geç saatlerde baskın yapan ekipler, veteriner teknisyeninin beslediği pitbull cinsi yasaklı ırk köpeği uyuşturarak barınağa götürdü.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Hayvanseverlerin tepki gösterdiği veteriner teknisyeni, yasaklı ırk köpeği uyutulmaktan son an da kurtardığını ve bahçesinden çıkarmadığını söyledi. Veteriner teknisyeninin beslediği köpeklerin başka köpeklere saldırdığı anları kameralara kaydeden hayvanseverler ise duruma itiraz eden teknisyene sokak köpeklerinin görüntülerini hatırlattı. Ekipler, uyuşturulan köpeği alarak olay yerinden uzaklaştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı