Veyis Ateş'ten Sezgin Baran Korkmaz'a: Sen 10 milyon euro yolla, bende dursun. Ben iki tarafın da kefiliyim!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Veyis Ateş ile arasında geçen konuşmanın bir kısmını kendisiyle paylaştığını öne sürdü. Yılman'ın aktardığına göre Ateş, Korkmaz'a,"10 milyon euro yollayacaksın. Ben iki tarafın da hakemi ve kefiliyim, iş bitene kadar para bende duracak" diyor.

FATİH ALTAYLI'NIN YAZISINA DEĞİNDİ

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, videolarında sıklıkla bahsettiği Veyis Ateş hakkında bir yazı kaleme aldı. Bugünkü köşesinde yer verdiği yazıda, Fatih Altaylı'nın 14 Haziran Pazartesi günkü yazısına da değinen Yılman, "Sedat Peker’in gündeme getirdiği Veyis Ateş ile ilgili bir iddiayı açıkça aktarmış. Bu arada da adımı yazmamış ama söz konusu iddianın gerçek olup olmadığı ile ilgili; 'Sezgin Baran Korkmaz o kaydı abla gibi sevdiği bir gazeteciye dinletmiş' cümleleriyle de bendenizi şahit olarak işaret etmiş" ifadelerini kullandı.

"YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI"

Akşam saatlerinde kendisine Facetime'dan, 41 kodu ile başlayan bilmediği bir numaradan çağrı geldiğini belirten Yılman, karşıdaki kişinin 'Ablacığım selamlar. Ben Sezgin Baran Korkmaz… O kadar yakın olduğum gazeteci arkadaşıma rağmen onların bana vebalı gibi muamele göstermesine rağmen senin çıkıp; ’Evet tanıyorum kardeşim! Çok da severdim!’ demen büyük yürek! Sağ olasın' ifadeleriyle söze başladığını belirtti.

"Yurt dışına çıktıktan sonra hiç görüşmemiştik. Doğruya doğru ben birkaç kez; 'Neler oluyor?' demek için aramıştım ama o cevap vermemişti. Neyse… Önce nerede olduğunu filan söyledi ve sonra da benim sorularım üzerine yaşadıklarını tek tek anlattı." diyen Yılmaz, yazısına şu ifadelerle devam etti:

"Tabii ki Sedat Peker’in bir videosunda gündeme getirdiği otelinde beleş kalan, aylık paraya boğduğu gazeteciler ve Habertürk Grubu bünyesinde çalışan Veyis Ateş ile ilgili iddiaları da tek tek sordum. Bir sürü gazeteci ile ilgili bir sürü şey anlattı ve sonunda da; 'Veyis Ateş beni alenen tehdit etti ablacığım ve bunun da kaydı var' dedi. Korkunçtu anlattıkları ve duymuştum da zaten ama sonuçta bunlar bir söylentiydi… İnanmam için bizzat duymam ya da şahit olmam gerekiyordu. 'Dinlemek istiyorum o kaydı. Yollar mısın bana' dedim. 'Yollayamam ama yakında yayınlayacağım zaten. Yazmayacağına söz verirsen sadece o kısmını sana dinletirim' dedi. 'Off the record' (kayıt dışı) kaydıyla bir başka telefondan dinletti. Şoka girdim. İnanamadım. Söylediğine göre de kayıt 12 dakikalıkmış ama benim dinlediğim kısmı 3 dakikalık filandı. Kaydı dinledikten sonra tekrar sordum… 'Bu rezalet, skandal bir olay. İzin ver yazayım' dedim… 'Hayır ben yayınlayacağım. Ondan evvel böyle bir şey yapmamanı rica ediyorum' dedi. Telefonu kapatır kapatmaz derhal Habertürk yönetimini aradım. Duyduklarımı bire bir paylaştım kendileri ile."

"DİNLEDİĞİM KISMI BAŞI DEĞİLDİ"

Yine de dayanamayıp kişisel Twitter hesabında üstü örtülü olsa da 10 milyon euro şantajı ima eden bir paylaşımda bulunduğunu ve bu paylaşımının çok yerde haberleştirildiğini söyleyen Yılman, daha sonra Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen diyaloğu aktardı. "Kim kimi aramış anlamadım çünkü dinlediğim kısım başı değildi" bilgisini veren Yılman, şunları paylaştı:

"Ancak şunu duydum…

Veyis Ateş diyor ki özetle; 'Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…'

Bunun üzerine SBK diyor ki; 'Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?'

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; 'Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…'

SBK ise; 'Nasıl göstereceğim abi?'

Veyis; 'Talep ettikleri meblağı yollayacaksın' diyor.

SBK da; 'Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?' diye soruyor…

Veyis de diyor ki o zaman:

'Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!'

Hülasa…

Benim dinlediğim kısım kelimesi kelimesine olmasa da bu kadar."