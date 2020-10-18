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Veysel Donbaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sümerolog Veysel Donbaz Habertürk küfür

Veysel Donbaz kimdir? Sümerolog Veysel Donbaz Habertürk kanallarında yaptığı gaf ile gündem oldu. Habertürk'te 'Burası Hafta Sonu' programına katılan Sümerolog Veysel Donbaz'ın canlı yayında sarf ettiği sözler, sunucu Oylum Talu'ya zor anlar yaşattı. Peki Veysel Donbaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sümerolog Veysel Donbaz Habertürk küfür

Veysel Donbaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sümerolog Veysel Donbaz Habertürk küfür

Veysel Donbaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sümerolog Veysel Donbaz canlı yayında yaptığı gaf, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Veysel Donbaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sümerolog Veysel Donbaz Habertürk küfür videosu..

VEYSEL DONBAZ KİMDİR?

Denizli'nin Bekilli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1958'de Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin Sümeroloji bölümüne burslu kaydoldu. Bölümün tek öğrencisi olarak öğrenimini 1962'de tamamladı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne tayin edildi.

Veysel Donbaz, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Sümeroloji bölümünden mezun oldu. Öğretimi esnasında Sümeroloji ve Akad çalışmaları ile ünlü Kemal Balkan, Emin Bilgiç, Hititoloji alanında uzman Sedat Alp ile çalıştı.

2004 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden emekli oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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