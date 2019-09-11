VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bursuna başvurmak isteyen öğrenciler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki VGM bursu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Başvuru ne zaman? Burs ne kadar? Kim bu burstan yararlanamaz?Tüm merak edilenler haberimizde...

VGM BURS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

2019 – 2020 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 09 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Başvuru formunun yer aldığı bağlantıyı haberimizin en altında bulabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ortaöğrenim bursu için başvurular her yı okulların açıldığı gün başlıyor ve bir ay sürüyor.

Ortaöğrenim burs başvuruları başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 9 Eylül'de başladı ve 9 Ekim'de sona erecek.

VGM BURSLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Anasınıfına devam eden öğrenciler, özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

VGM ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL

Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL

Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL

Not:

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

VGM BURSLARI ÖĞRENCİLERE NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınıyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacak.

VGM 2019 - 2020 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Ortaöğrenim burs başvurusu 09 Eylül 2019 tarihinde başlayacak 09 Ekim 2019 tarihinde sona erecek

Yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Eylül 2019 tarihinde başlayacak 30 Ekim 2019 tarihinde sona erecek

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim burs başvurusu 15 Eylül 2019 tarihinde başlayacak 30 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.

Alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür."