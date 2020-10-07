VGM bursu ne kadar, kimlere verilir? VGM burs şartları neler? Burslar karşılıksız mı?

VGM, öğrencilere karşılıksız maddi destek imkanı sunuyor. Başvurular başladı. Buna göre ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ile 15 Ekim 2020 tarihlerinde, yükseköğrenim burs başvuruları 15 Ekim ile 30 Ekim 2020 tarihlerinde , yabancı uyruklu öğrenciler burs başvuruları 15 Ekim ile 30 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak. Peki VGM bursu ne kadar, kimlere verilir? VGM bursu karşılıksız mı, geri ödemeli mi?

VGM BURSU NE KADAR?

VGM, ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriyor.

VGB BURSU KİMLERE VERİLİR?

VGM bursları ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilmektedir.

VGM BURS ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

• Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

• Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.

• Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

VGM burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? VGM burs başvurusu yap

• Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Başvuru süreleri içerisinde tekrar tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda beyan edilen bilgilerin güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.

• Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

• Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.

• Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

• Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Başvuru süreleri içerisinde tekrar tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda beyan edilen bilgilerin güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.

VGM BURSU KARŞILIKSIZ MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.