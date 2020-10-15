VGM yükseköğretim burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM Burs Başvuruları başladı mı? | Maddi desteğe ihtiyacı olan Yükseköğretim öğrencilerine burs imkanı sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, karşılıksız burs verilmesi kapsamında öğrencilerin başvurularını kabul etmeye başladı. Bu kapsamda yükseköğrenim başvurularını sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilerin gerçekleştiremeyeceği duyuruldu.

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Bugün başlayan VGM burs başvurularına yükseköğrenim öğrencileri, internet sit esi üzerinden başvuru yapabilecek.

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Ortaöğrenim VGM burs başvuruları 15 Ekim itibariyle sona erdi.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 – 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular

15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında https://www.vgm.gov.tr/ üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

YÜKSEKÖĞRENİM BURSU BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM) NEDİR?

2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlük olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite hayatı boyunca maddi imkansızlıklarla karşılaşan öğrencilere karşılıksız burs vermeyi sürdürüyor.

41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenen VGM, aynı zamanda 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.