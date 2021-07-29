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  3. Vicdan azabı gerçeği ortaya çıkardı! Tunceli'de 80'den fazla kişi rüşvetle emekli olmuş

Vicdan azabı gerçeği ortaya çıkardı! Tunceli'de 80'den fazla kişi rüşvetle emekli olmuş

Tunceli Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan Umut D. isimli pişmanlık duyduğunu ifade ederek rüşvet karşılığında 80'den fazla kişiyi emekli ettiğini itiraf etti. Umut D.' çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vicdan azabı gerçeği ortaya çıkardı! Tunceli'de 80'den fazla kişi rüşvetle emekli olmuş

Alınan bilgilere göre 10 yıl boyunca Tunceli'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) memur olarak çalışan Umut D.'nin 80'den fazla kişiyi rüşvet karşılığında sahte evraklarla emekli ettiğini  pişmanlık duyduğu gerekçesiyle, savcılığa başvurması ile ortaya çıktı.

ÜÇ YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Umut D.,  17 Temmuz'da alınan ifadesinde, yaklaşık üç yıl önce rüşvet alarak sahte emekli etme işlemine başladığını itiraf etti.

"VİCDAN AZABINDAN ÖTÜRÜ TESLİM OLDUM"

Çoğunlukla yurt dışında yaşayan Tuncelilerin eksik olan gün sayılarına rakamlar ekleyip tamamladığını anlatan D.'nin  “Artık her yerden aranıyordum. Vicdan azabından ötürü teslim oldum” dediği ifade edildi. 

Vicdan azabı gerçeği ortaya çıkardı! Tunceli'de 80'den fazla kişi rüşvetle emekli olmuş

TUTUKLANARAK CEZAEVINE GÖNDERİLDİ

Her işlemde en az 2-3 bin Euro rüşvet aldığı iddia edilen D., kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Vicdan azabı gerçeği ortaya çıkardı! Tunceli'de 80'den fazla kişi rüşvetle emekli olmuş

Tayfun Altuntaş
Editör
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