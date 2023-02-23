Vicdansızlığı pes dedirtti! Ev sahibi, depremzededen bir an önce kirasını ödemesini istedi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sonrası milyonlarca kişi etkilenmiş ve evleri yıkılan vatandaşlar olmuştu. Evi ağır hasarlı ve hasarlı olan vatandaşlara devlet para yardımı yapacağını bildirirken, ev sahiplerine 12 ay boyunca 5 bin, kiracılara ise 2 bin lira yardım yapacaklarını açıklamışlardı. Kiracıları olan ev sahipleri ise kiracılarından ödeme yapmalarını istedi.

YAYINLAMA
Google News
Vicdansızlığı pes dedirtti! Ev sahibi, depremzededen bir an önce kirasını ödemesini istedi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye bölge için seferber olmuş yardım tırları gönderilmişti. İhtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya çalışan AFAD, Kızılay, AKUT ve gönüllü vatandaşlar el birliğiyle bölgenin eski halini geri kazanması için ellerinden geleni yapıyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bölgeyi inceleyip hasarı tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için maddi destek vereceğini belirtti.

Vicdansızlığı pes dedirtti! Ev sahibi, depremzededen bir an önce kirasını ödemesini istedi!

HASARLI BİNADA YAŞAYAN DEPREMZEDEDEN KİRA İSTEDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı ev sahibi tarafından hasarlı evi için kira ödemesini istediğini belirten bir mesaj aldığını paylaştı. Söz konusu paylaşımı yapan kişi; "Hatay'da depreme yakalandım. Evden nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Ev sahibim eşiyle beraber sağlık memuru bugün bana kira öde dedi." ifadeleriyle sohbet mesajını paylaştı. Kiracı depremzede, ev sahibine; "yardıma ihtiyacınız varsa yardım kuruluşuna başvurmanızı öneririm" diyerek yıkılmak üzere olan evi için kira gönderemeyeceğini belirtti. Devletin kira yardımı yapacağını vurgulayan ev sahibi kirayı ödemesi gerektiğini yineledi. Ev sahibi kirayı ödemesinde ısrar edip, "ayın 6'sına kadar oturdunuz maaşınız yattı." dedi. Kiracı depremzede ise, ayın 15'inden 15'ine kirayı ödediğini dile getirerek kirayı ödemeyeceğini belirtti.

EV SAHİBİ BİNADA SORUN OLMADIĞINI DİLE GETİRDİ

Olay sonrası sohbet konuşmasını Twitter hesabından paylaşan mağdur depremzedeye ev sahibi cevap verdi. Ev sahibi kişi evin durumunu paylaşarak, "Ağır hasarlı, zorla kaçtım, kiraya mı verecekmiş birde denilen ev.... Yorumlarınızı iki tarafı dinleyerek yapın bence" ifadelerini kullandı.

KİRA İSTEDİĞİNİZ EV BU DİYEREK BİNANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Kiracı depremzede cevap olarak ise "Eczacı oturacak dediğiniz ev bu. Benim sabrımı taşırmayın daha hasar tespiti yapılmamış bana kira öde diye yapışıp 400 TL kira sözleşmesi gösteren bir yılda iki defa zam yapan ödemiyorsan çıkacaksın diyen de o. Kaldı ki ben daha çirkinleşmedim. Yiyorsa mahkemeye versin." cevap olarak paylaştı.

Vicdansızlığı pes dedirtti! Ev sahibi, depremzededen bir an önce kirasını ödemesini istedi!

İŞTE O BİNA

Binanın girilecek bir durumu olmadığını gösteren kiracı binanın durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Vicdansızlığı pes dedirtti! Ev sahibi, depremzededen bir an önce kirasını ödemesini istedi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Halk TV muhabirinin zorlu anları! Çekiçle gelen kişi tehdit etti
Halk TV muhabirinin zorlu anları! Çekiçle gelen kişi tehdit etti
Bilardoda kaybeden kişi dehşet saçtı: Kendisine gülen 7 kişiyi öldürdü
Bilardoda kaybeden kişi dehşet saçtı: Kendisine gülen 7 kişiyi öldürdü
Depremzede çocuklara Kibritçi Kız masalı hediye etti! Masalı öğrenince küplere bineceksiniz!
Depremzede çocuklara Kibritçi Kız masalı hediye etti! Masalı öğrenince küplere bineceksiniz!
Son dakika | Bakan Akar acı haberi verdi: Depremde 100 asker şehit oldu, 2 askere ulaşılamadı
Son dakika | Bakan Akar acı haberi verdi: Depremde 100 asker şehit oldu, 2 askere ulaşılamadı
Son Haberler
Claude Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claude Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claude Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claude Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dawid Brzozowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Brzozowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dawid Brzozowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Brzozowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Hardy'den "Venom 3" güncellemesi, ön prodüksiyon çalışmaları başladı!
Tom Hardy'den "Venom 3" güncellemesi, ön prodüksiyon çalışmaları başladı!
Jakub Piotrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Piotrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Piotrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Piotrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası moloz yığınları dağ gibi yükseldi!
Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası moloz yığınları dağ gibi yükseldi!
Uzmanlar fay hattındaki zemin sıvılaşmasını inceledi! "4.6 şiddetinde bir depremde oluşması bizi de şaşırttı"
Uzmanlar fay hattındaki zemin sıvılaşmasını inceledi! "4.6 şiddetinde bir depremde oluşması bizi de şaşırttı"
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
TÜİK, 2020 yılının ölüm istatistiklerini açıkladı! Covid nedeniyle ölenlerin sayısı belli oldu
TÜİK, 2020 yılının ölüm istatistiklerini açıkladı! Covid nedeniyle ölenlerin sayısı belli oldu
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi