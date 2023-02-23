Vicdansızlığı pes dedirtti! Ev sahibi, depremzededen bir an önce kirasını ödemesini istedi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye bölge için seferber olmuş yardım tırları gönderilmişti. İhtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya çalışan AFAD, Kızılay, AKUT ve gönüllü vatandaşlar el birliğiyle bölgenin eski halini geri kazanması için ellerinden geleni yapıyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bölgeyi inceleyip hasarı tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için maddi destek vereceğini belirtti.

HASARLI BİNADA YAŞAYAN DEPREMZEDEDEN KİRA İSTEDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı ev sahibi tarafından hasarlı evi için kira ödemesini istediğini belirten bir mesaj aldığını paylaştı. Söz konusu paylaşımı yapan kişi; "Hatay'da depreme yakalandım. Evden nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Ev sahibim eşiyle beraber sağlık memuru bugün bana kira öde dedi." ifadeleriyle sohbet mesajını paylaştı. Kiracı depremzede, ev sahibine; "yardıma ihtiyacınız varsa yardım kuruluşuna başvurmanızı öneririm" diyerek yıkılmak üzere olan evi için kira gönderemeyeceğini belirtti. Devletin kira yardımı yapacağını vurgulayan ev sahibi kirayı ödemesi gerektiğini yineledi. Ev sahibi kirayı ödemesinde ısrar edip, "ayın 6'sına kadar oturdunuz maaşınız yattı." dedi. Kiracı depremzede ise, ayın 15'inden 15'ine kirayı ödediğini dile getirerek kirayı ödemeyeceğini belirtti.

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EV SAHİBİ BİNADA SORUN OLMADIĞINI DİLE GETİRDİ

Olay sonrası sohbet konuşmasını Twitter hesabından paylaşan mağdur depremzedeye ev sahibi cevap verdi. Ev sahibi kişi evin durumunu paylaşarak, "Ağır hasarlı, zorla kaçtım, kiraya mı verecekmiş birde denilen ev.... Yorumlarınızı iki tarafı dinleyerek yapın bence" ifadelerini kullandı.

KİRA İSTEDİĞİNİZ EV BU DİYEREK BİNANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Kiracı depremzede cevap olarak ise "Eczacı oturacak dediğiniz ev bu. Benim sabrımı taşırmayın daha hasar tespiti yapılmamış bana kira öde diye yapışıp 400 TL kira sözleşmesi gösteren bir yılda iki defa zam yapan ödemiyorsan çıkacaksın diyen de o. Kaldı ki ben daha çirkinleşmedim. Yiyorsa mahkemeye versin." cevap olarak paylaştı.

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İŞTE O BİNA

Binanın girilecek bir durumu olmadığını gösteren kiracı binanın durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.