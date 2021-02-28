Vicdansızlığın böylesi! Kötü kokuların nedeni ortaya çıktı

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Hayvansever bir vatandaş olan Sibel Bengüyü, öğlen saatlerinde belediye ekipleriyle köpekleri besledi. O esnada, boş araziden kötü kokular geldiğini fark eden Bengü oraya doğru yöneldi.

BUNUN ADI VİCDANSIZLIK!

Kokunun geldiği yöne giden Sibel Bengüyü, moloz yığını arasında çok sayıda köpek olduğu gördü. İhbarın arından olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ve polis ekipleri, inceleme başlattı.

MOLOZ YIĞINI ARASINDA VE TOPRAK ALTINDA YAKLAŞIK 20 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda moloz yığını arasında ve toprak altında yaklaşık 20 köpek cesedi bulundu. Bazı köpeklerin ise hala toprak altında olduğu öne sürülürken belediye ekipleri, köpekleri inceleme yapmak için toplayarak götürdü.

HAYVANSEVERLERDEN SKANDAL OLAYA TEPKİ!

Olayın duyulması üzerine bölgeye gelen çok sayıda hayvansever vatandaş duruma tepki gösterdi.

Köpek ölülerini fark eden Sibel Bengüyü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Gölbaşı barınağı ekibiyle buraya köpekleri beslemeye gelmiştik. O sırada üst üste yığılmış bir biçimde ölü köpekleri gördük. Birkaç tanesinin ağzından hala kan akıyordu. O köpekleri belediye ekipleri aldı ve otopsiye götürdü. Yaklaşık 20 köpek çıkardık buradan. Fakat toprağın altında daha sayısı belli olmayan köpekler var diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.